«Хрустальная ночь» по-палестински. Как Израиль теряет контроль над своими землями

Мэр израильского города Лод объявил, что больше ничего не может сделать для нормализации обстановки на улицах.

Израиль потерял контроль над городом Лод, который находится в нескольких десятках километрах от Тель-Авива. Сейчас населенный пункт захвачен палестинскими жителями, вышедшими на улицы после обострения арабо-еврейского конфликта несколько дней назад. Мусульмане поджигают синагоги и машины, некоторые срывают со столбов и административных зданий израильские флаги.

Городскому главе Яиру Ревиво картина полыхающего города напомнила события «Хрустальной ночи» — массового истребления имущества евреев в Германии 1938 года. Те события принято считать рождением Холокоста, однако сейчас на улицах Лода рождается полноценная гражданская война.

«В Лоде началась Хрустальная ночь. Я [Ревиво] попросил премьер-министра Израиля [Биньямина Нетаньяху] объявить чрезвычайное положение, ввести армию обороны Израиля, ввести комендантский час, восстановить порядок», — цитирует мэра газета The Times of Israel.

Один из руководителей пресс-службы израильской армии Израиля Йонатан Конрикус сообщил, что за несколько дней с начала обстрелов палестинцами (10 мая) погибло пять местных жителей, еще 200 находятся в госпиталях с ранениями разной степени тяжести. Напомним, что от ракет вооруженных сил Израиля еще в первый день погибло 24 палестинца, среди которых было 9 детей. По последним данным, число жертв среди мирного населения в секторе Газа достигло 50 человек.

Столкновения в Лоде начались 11 мая одновременно с массовыми беспорядками в Иерусалиме. Яир Ревиво назвал палестинцев «арабскими головорезами», которые «бродят по улицам» и «каждую минуту» поджигают синагогу или очередную машину. По словам мэра, власти города просили жителей вернуться в свои дома, но общественность не отреагировала на призывы.

В среду, 12 мая, ситуация на границе Израиля и сектора Газа ухудшилась. Британская газета The Guardian сообщает, что израильские военные нанесли «сотни авиаударов» в палестинском регионе, а бойцы исламского политического движения ХАМАС в ответ выпустили несколько ракет по населенным пунктам в Израиле.

A rocket fired by #Hamas hit a bus in the city of Holon, south of Tel Aviv. It's been more than 24 hours of nonstop rocket attacks launched indiscriminately on Israeli citizens. pic.twitter.com/nqBBvDnamD — Aviva Klompas (@AvivaKlompas) May 11, 2021

По сообщению местных СМИ, палестинцы с помощью «египетских посредников» пытались заключить соглашение о прекращении огня, однако министр обороны Израиля Бени Ганц отказался отдать приказ о прекращении обстрела сектора Газа.

«Израиль не готовится к прекращению огня, — заявил глава военного ведомства. — В настоящее время нет даты окончания операции. Только когда мы достигнем полной тишины, мы сможем говорить о спокойствии. Мы не будем слушать моральные проповеди против нашего долга защищать граждан Израиля».

Специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Тор Веннесланд заявил, что и Израиль, и Палестина обязаны взять на себя ответственность за обострение арабо-еврейского конфликта. Страны движутся к «полномасштабной войне», предупредил посланник ООН, а значит стороны должны быть заинтересованы в скорейшем прекращении огня.

Желание палестинцев вернуть исторические земли поддержали активисты Black Lives Matter («Жизни темнокожих важны» — англ.). Борцы за права афроамериканцев заявили о необходимости «освободить Палестину» и «положить конец колониализму во всех его формах».