Родственники казанского стрелка рассказали, что Ильназ Галявиев в последнее время был агрессивен и вспыльчив. Сам обвиняемый несколько раз обращался к врачам с головными болями.

Родственники казанского стрелка рассказали, что Ильназ Галявиев в последнее время был агрессивен и вспыльчив. Сам обвиняемый несколько раз обращался к врачам с головными болями.

Устроивший массовое убийство не состоял на учетах ни у психиатра, ни у нарколога, сообщили в СК. Однако он неоднократно жаловался на сильные головные боли.

В прошлом году в одном из медучреждений ему поставили диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. Следователи отметили, что текущее состояние обвиняемого характеризуется "неадекватным поведением, что препятствует полноценному проведению следственных действий с ним".

Напомним, жертвами стрелка стали девять человек. 11 мая Галявиев ворвался в гимназию, в которой ранее учился, и открыл огонь по ученикам.