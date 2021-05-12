Дмитрий Песков исключил противоречия в данных по числу привитых россиян

Кремль исключает противоречия в данных по числу граждан, которые получили прививку от коронавируса. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам.

Кремль исключает противоречия в данных по числу граждан, которые получили прививку от коронавируса. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам.

Песков обратил внимание, что масштаб страны затрудняет процесс подсчета вакцинированных в онлайн-режиме. По словам пресс-секретаря, различия в официальных заявлениях могут быть связаны с тем, какая именно была приведена статистика.

"Есть цифры, которые дает штаб по гражданам, которые получили одну дозу прививки, и есть цифры по гражданам, которые получили две дозы прививки", — сказал он.

Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что первый компонент препарата от коронавируса получили порядка 21 миллиона граждан. Позже премьер-министр страны Михаил Мишустин заявил о 24 миллионах привившихся.