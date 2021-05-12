Певица Манижа выступила с обращением к подросткам после трагедии в Казани

Певица Манижа Сангин высказала соболезнования близким погибших и пострадавших школьников после трагедии в Казани и выступила с обращением к подросткам.

Певица Манижа Сангин высказала соболезнования близким погибших и пострадавших школьников после трагедии в Казани и выступила с обращением к подросткам.

Исполнительница призналась, что ей сложно найти правильные слова после расстрела детей в школе Казани. Она вместе со своей командой поддерживает близких пострадавших.

Певица также выступила с обращением к подросткам. Она призвала школьников не молчать о своих проблемах и не бояться обратиться за помощью.

"Если у вас нет поддержки в вашей семье, в вашей школе, пожалуйста, начните просить о помощи. Найдите друга, просто поговорите с ним", — сказала артистка.

Звезда также обратилась к хейтерам, раскритиковавшим ее выступление. Она отметила, что у всех людей есть "светлые и темные стороны". Певица призвала осознать, что неправильно оскорблять кого-либо, сообщает РИА Новости.