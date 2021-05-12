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15:20   12 Мая 2021
Политика

Меркель выразила соболезнования семьям погибших в Казани

Меркель выразила соболезнования семьям погибших в Казани

Немецкий канцлер Ангела Меркель потрясена трагедией в Казани, где неизвестный напал с оружием на школьное учреждение.

Канцлер Германии также выразила слова соболезнования близким и семьям погибших.

В казанской гимназии №175 произошла трагедия: Ильназ Галявиев явился в образовательное учреждение с огнестрельным оружием и устроил настоящую бойню. В результате стрельбы пострадали более 20 человек. Жертвами нападения стали семь детей и две учительницы.

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#меркель #германия #казань

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