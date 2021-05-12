В ГД рассказали о введении беззаявительного порядка получения ряда соцвыплат

Речь идет о получении пенсии. Законопроект уже принят во втором чтении.

В Госдуме во втором чтении принят законопроект, согласно которому после внесения данных в федеральный реестр инвалидов, информация будет направляться в Пенсионный фонд России и рассматриваться в течении пяти дней. Так, гражданину будут направлять извещение о назначении пенсии.

Кроме оповещений о пенсиях по инвалидности, граждан будут трижды в год информировать о предполагаемом размере будущей пенсии по старости, а также всех страховых пенсий в случае их повышения.

«Законопроект устанавливает возможность для граждан в более простом порядке получать социальные выплаты. Об этом говорил президент в своем послании», — напомнил первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, один из авторов проекта.

Цель законопроекта — упрощение получения госуслуг, что играет важную роль в период пандемии. Норма о досрочной доставке пенсии может распространиться на все виды чрезвычайных ситуаций (федерального, межрегионального, регионального, межмуниципального, муниципального, локального характера), говорится на сайте ГД.

По мнению Исаева, получение информации о пенсии «позволит людям выбрать более ответственный, более серьезный подход к своей деятельности для того, чтобы обеспечить себе в дальнейшем накопление более высокой, более существенной пенсии».

Ранее стало известно, что россияне могут самостоятельно рассчитать размер своей будущей пенсии.