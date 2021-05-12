Дмитрий Песков оценил слова Кадырова о Палестине и Израиле

Слова главы Чечни Рамзана Кадырова про Израиль не могут быть отражением позиции России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Слова главы Чечни Рамзана Кадырова про Израиль не могут быть отражением позиции России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как стало известно, Кадыров призвал власти Израиля извиниться за столкновение, которое произошло между палестинцами и израильскими бойцами в Восточном Иерусалиме.

Песков, отвечая на вопросы журналистов, напомнил, что внешняя политика формулируется главой государства. Ее реализацией занимается министерство иностранных дел. По этой причине слова Кадырова не могут отражать позицию России. Песков добавил, что сторонам необходимо проявить сдержанность и найти силы, чтобы урегулировать ситуацию.