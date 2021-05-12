Россия за день. Главное: охрана школ в Магадане, арест Ройзмана и выплаты в Иркутске

В Петербурге ввели ограничения для самокатчиков. Экс-мэр Екатеринбурга вновь попал под суд. А в российских школах решили усилить меры безопасности.

Республика Татарстан. Президент Татарстана Рустам Минниханов решил встретиться с родителями погибших и пострадавших школьников из гимназии №175. Глава республики сообщил, что готов обсудить с семьями меры поддержки, как только все они «придут в себя».

Санкт-Петербург. В Петербурге запретили парковать арендованные самокаты у метро и ближе, чем в 15 метрах от остановок общественного транспорта. Также власти установили ограничение скорости движения по городу — до 15 км/час. Аккаунты нарушителей пригрозили блокировать.

Республика Башкортостан. В Минобразования Башкирии из-за трагедии в Казани решили сократить учебную неделю на один день — 14 мая в республике объявлен свободным от занятий. В эти дни в школах пройдут проверки систем безопасности. Отмечается, что постановление не касается учеников 9 и 11 классов, на носу которых экзамены.

Иркутская область. Депутаты заксобрания Приангарья предложили дополнить федеральный закон, который сейчас находится на рассмотрении в Госдуме. Речь идет о выплатах для неполных семей с детьми от 8 до 16 лет, которые планируется ввести с 1 июля. Иркутские народные избранники предложили расширить возрастную категорию до 18 лет.

Республика Бурятия. В Улан-Удэ у здания Дома дружбы появилось место памяти жертв трагедии в Казани. Местные жители уже возлагают к трибуне цветы, игрушки и свечи. Организатором мемориала стала председатель Региональной национально-культурной автономии татар Бурятии Сажида Баталова.

Свердловская область. Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман вновь стал участником судебного процесса. На этот раз экс-главу уральской столицы арестовали на девять суток за организацию незаконной акции протеста в поддержку Алексея Навального.

Забайкальский край. В Забайкалье депутаты заксобрания не утвердили в должности зампреда правительства Илью Акишина, который в этот день, к слову, должен был выступить с докладом, но ушел с заседания из-за крупных переговоров с инвестором. После этого в ходе тайного голосования его кандидатуру поддержали лишь 22 депутата из 47.

Саратовская область. Первое слушание по делу экс-министра здравоохранения Саратовской области Натальи Мазиной состоится 20 мая, сообщили сегодня в суде. Ее обвиняют в злоупотреблении полномочиями при закупке аппаратов УЗИ. Ущерб бюджету превысил 50 млн рублей.

Магаданская область. После инцидента в Казани власти Магадана приняли решение перевести под охрану Росгвардии все школы города. Отметим, с начала года ведомство уже взяло под охрану 24 образовательных учреждениях. Среднее время прибытия сотрудников составляет обычно 5-10 минут.

Челябинская область. В челябинском суде рассмотрят дело экс-чиновницы Министерства тарифного регулирования и энергетики региона Елены Лябовой. Ее обвиняют в получении взятки в размере 50 тысяч рублей. В лучшем случае ей грозит штраф в несколько сотен тысяч, в худшем — до шести лет лишения свободы.

Алтайский край. В Барнауле раскрыли имя основного кандидата на пост главы Октябрьского района. Им стал Юрий Асеев, который последние четыре года занимает должность первого заместителя главы администрации Индустриального района. Голосование о назначении состоится в конце мая.

Брянская область. В школах Брянской области решено ввести строгую пропускную систему после массового убийства в казанской гимназии. Об этом сообщила исполняющая обязанности замгубернатора региона Татьяна Кулешова после ряда оперативных совещаний в правительстве.

Ставропольский край. Экс-председателя Думы Ипатовского округа Ивана Литвинова сегодня осудили за вымогательство взятки в размере 1,2 млн рублей. Бывшего чиновника приговорили к четырем годам лишения свободы условно.

Новосибирская область. В Новосибирске умер бывший глава Минсоцразвития региона Сергей Пыхтин, возглавлявший ведомство с его основания и до 2017 года. Известно, что в последние годы он боролся с онкологией и скончался на 72-ом году жизни.

Волгоградская область. Бывший председатель Дзержинского районного суда в Волгограде Юлия Добрынина, которую 21 апреля в астраханском суде приговорили к двух годам в колонии, подала апелляцию. По мнению осужденной, ей вынесли слишком суровый приговор.