Дороги, метро, туризм: как Беглов будет вводить Петербург «в премьер-лигу мегаполисов»

Губернатор Северной столицы выступил перед депутатами Заксобрания и рассказал о перспективах развития города.

Санкт-Петербург перешел к «новой нормальности», заявил губернатор Александр Беглов, выступая 12 мая перед депутатами Законодательного собрания. Месяцы противостояния с COVID-19 позади, и, хотя вирус никуда не делся, петербуржцы хотят вернуться к докоронавирусной действительности.

«Этот год [2020] радикально изменил нашу жизнь. Фактически весь год мы работали в условиях чрезвычайной ситуации. <…> Сегодня городу важен восстановительный рост, чтобы обеспечить петербуржцам предсказуемую, безопасную и комфортную жизнь, несмотря на существование COVID-19», — объявил Беглов.

Представляя отчет о работе правительства Петербурга за 2020 год, губернатор говорил не только об итогах борьбы с пандемией. Градоначальник задал перспективы развития во многих областях, в том числе в культуре, медицине, строительстве и науке.

Наука и дороги

Коронавирус, в частности, не смог помешать завершению первого этапа обновления освещения на петербургских улицах. На месте устаревших ртутных светильников появились более современные светодиодные лампы. Следующий этап предполагает замену 50 тысяч натриевых светильников, добавил Александр Беглов.

Наука в Северной столице тоже не стоит на месте. В Смольном разработали план научно-технологического развития Петербурга до 2030 года, в котором упор сделан на развитие «научных центров мирового уровня» (НЦМУ). Под последними губернатор подразумевает центр «Персонализированная медицина» (формируется при поддержке Национального Медицинского Исследовательского Центра им. В. А. Алмазова), Санкт-Петербургский международный математический институт имени Эйлера и НЦМУ «Передовые цифровые технологии и искусственный интеллект».

«Правительство Петербурга активно включилось в создание трех технологических долин. Мы хотим, чтобы они получили статус инновационных научно-технологических центров», — объяснил Беглов.

На модернизацию медицинской отрасли города губернатор отвел куда меньше времени: к 2022 году больницы и поликлиники должны перейти в цифровой формат, то есть наладить систему электронных медицинских карт. Также глава Петербурга пообещал модернизировать медучреждения. Деньги на это — почти четыре миллиарда рублей — бюджет получил в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Беглов не обошел стороной и строительство Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД). Несколько месяцев назад в Санкт-Петербурге забили первую сваю будущей трассы, которая соединит центр и южные районы города с кольцевой автодорогой (КАД) в районе Кудрово.

По словам губернатора, инженеры уже подготовили план строительства Витебской развязки. Вкупе с КАД и Западным скоростным диаметром (ЗСД) новая широтная магистраль выведет Северную столицу «в премьер-лигу мировых мегаполисов», подчеркнул Беглов.

Театр и туризм

За месяцы пандемии Петербург не потерял статус «культурной столицы России», хотя многие театральные и концертные постановки пришлось перенести на 2021 год. Городские власти предоставили новые помещения Академическому русскому оркестру имени Андреева и Музею обороны и блокады Ленинграда. В настоящее время, отметил Беглов, строители завершают модернизацию Центральной городской библиотеки имени Маяковского «под современное использование».

Для киноделов, желающих снимать свои шедевры на фоне разводных мостов и в знаменитых дворах-колодцах, в Смольном подготовили отдельный проект. Александр Беглов рассказал о создании госсервиса для режиссеров и съемочных групп, который будет работать по принципу «единого окна». Это означает, что договариваться с местными властями об аренде зданий и разрешении на съемку можно будет в рамках одного сервиса.

Потери в туристической отрасли на фоне закрытых из-за пандемии границ губернатор Санкт-Петербурга пообещал восполнить силами международных форумов и чемпионата Европы по футболу.

«Подготовлен специальный пакет мер для помощи туристической отрасли, — сказал Беглов. — Расширены линейки туристических предложений, городом сформирована новая культурная география. Через три недели [2–5 июня] Петербург напомнит о себе миру возвращением в календарь событий Петербургского международного экономического форума, а осенью — Культурного форума».

Председатель комитета по законодательству петербургского Заксобрания Денис Четырбок, которого сам Беглов называл «одним из самых активных депутатов» в городе, выделил другие проблемы, затронутые губернатором во время выступления. Так, парламентарий положительно оценил создание отдельной для Санкт-Петербурга компании по строительству метро под названием «Метрострой Северной столицы».

«Строительство метро — это одна из болевых точек Петербурга на протяжении многих лет, однозначно. Поэтому надо избавляться от проблем и оздоравливать эту сферу. <…> Мои приоритеты — это те, что ставят сами жители. Создание благоприятной среды с экологической точки зрения и вопросы, связанные со строительством метро — это самые важные аспекты, на мой взгляд. Эти спорные вопросы уже долгие годы требуют решения, и хорошо, что губернатор ставит такие задачи в приоритет», — сказал Четырбок в комментарии «Политике Сегодня».

Залог скорейшего возвращения Петербурга к «новой нормальности» — это развитие общественных пространств и IT-технологий. Вектор, намеченный губернатором Бегловым, глава комитета по законодательству назвал правильными и необходимыми.