15:01 12 Мая 2021Политика
В Кремле рассказали о подготовке нового положения о гражданском оружии
Поручение президента России Владимира Путина о гражданском оружии будет прорабатываться. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Поручение президента России Владимира Путина о гражданском оружии будет прорабатываться. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Российский лидер после трагедии в Казани дал поручение начальнику Росгвардии Виктору Золотову подготовить новое положение о вооружении, которое может использоваться гражданскими лицами.
Дмитрий Песков напомнил, что соответствующее поручение было дано только вчера, поэтому результатов необходимо дожидаться.
"Очевидно, что этой темой будут заниматься. И что будут необходимые решения", — сказал пресс-секретарь в интервью журналистам.
Как стало известно ранее, неизвестный напал на образовательное учреждение в Казани с огнестрельным оружием, в результате чего погибли школьники.