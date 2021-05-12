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15:01   12 Мая 2021
Политика

В Кремле рассказали о подготовке нового положения о гражданском оружии

В Кремле рассказали о подготовке нового положения о гражданском оружии

Поручение президента России Владимира Путина о гражданском оружии будет прорабатываться. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Российский лидер после трагедии в Казани дал поручение начальнику Росгвардии Виктору Золотову подготовить новое положение о вооружении, которое может использоваться гражданскими лицами.

Дмитрий Песков напомнил, что соответствующее поручение было дано только вчера, поэтому результатов необходимо дожидаться.

"Очевидно, что этой темой будут заниматься. И что будут необходимые решения", — сказал пресс-секретарь в интервью журналистам.

Как стало известно ранее, неизвестный напал на образовательное учреждение в Казани с огнестрельным оружием, в результате чего погибли школьники.

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#песков #оружие #казань

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