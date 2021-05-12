14:57 12 Мая 2021Армия
В Кремле выразили обеспокоенность растущим числом жертв палестино-израильского конфликта
Россия призывает к сдержанности обе стороны палестино-израильского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Россия призывает к сдержанности обе стороны палестино-израильского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, российская сторона обеспокоена растущим количеством жертв среди гражданского населения, причиной которого являются неизбирательные обстрелы.
"По-прежнему считаем, что обе стороны должны найти в себе силы выйти на урегулирование известной проблемы, опираясь, прежде всего, на соответствующие резолюции СБ ООН", — сказал Песков.
Ранее стало известно, что более тысячи ракет были выпущены по Израилю из сектора Газа с начала обострения ситуации. В результате обстрелов погибли пять человек.