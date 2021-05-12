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14:53   12 Мая 2021
Политика

Шахтеры устроили пикет у офиса Зеленского из-за условий труда на Украине

Шахтеры устроили пикет у офиса Зеленского из-за условий труда на Украине

Украинские шахтеры собрались у офиса президента Украины Владимира Зеленского с требованием погасить задолженности по зарплатам.

Горняки шахт Луганской, Донецкой и Львовской областей устроили пикет, в ходе которого выразили недовольство условиями труда. Также шахтеры требуют от украинских властей прекратить разрушение угольной промышленности и погасить долги по зарплатам.

Митингующие держат национальные флаги и большие плакаты с призывами "Отдайте заработанные деньги шахтерам" и "Нет нарушениям трудовых прав". СМИ сообщают, что шахтеры намерены протестовать до тех пор, пока все их требования не будут выполнены властями Украины.

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#украина #протест #шахтеры

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