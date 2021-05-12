Казанского стрелка считали годным к военной службе

Военкомат Татарстана считал 19-летнего злоумышленника, устроившего нападение на казанскую школу, подходящим для прохождения службы.

Военкомат Татарстана считал 19-летнего злоумышленника, устроившего нападение на казанскую школу, подходящим для прохождения службы.

Местный житель имел поражение головного мозга. Врачи диагностировали у него энцефалопатию в 2017 году, поставив на учет в поликлинике. Предполагаемый преступник самостоятельно обратился за помощью, жалуясь на головные боли. По предварительным данным, казанец проживал отдельно от родителей. А ранее его отчислили из колледжа, передает издание LifeShot.

Однако позднее молодой человек пришел в школу, которую ранее закончил, с огнестрельным оружием в руках и застрелил семерых школьников и двух учителей. Также от его действий пострадали более 20 человек. Восьмерых из них в скором времени доставят в Москву для дальнейшего лечения, сообщало Федеральное агентство новостей.