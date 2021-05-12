Журналисты насчитали 40 упоминаний Путина в докладе Мишустина

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 40 раз упомянул президента России Владимира Путина в докладе о деятельности правительства. Об этом пишут СМИ.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 40 раз упомянул президента России Владимира Путина в докладе о деятельности правительства. Об этом пишут СМИ.

Журналисты посчитали, что Мишустин 38 раз сказал слово "президент" и дважды — "глава государства". В частности, глава российского правительства во время доклада напомнил об инициативе Путина по выплатам для медиков в период пандемии, упомянул предложение президента РФ по увеличению бюджетных мест в вузах и указал на продление программы материнского капитала.

Ранее сайт 360tv.ru сообщал, что Михаил Мишустин высказался против запрета на ограничение передвижения россиян. По его словам, нельзя запрещать гражданам РФ ездить за границу из-за коронавируса.