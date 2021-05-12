Детский омбудсмен Татарстана предложила наградить учителей из гимназии в Казани

Она добавила, что все эти педагоги — настоящие герои, рисковавшие жизнью ради защиты детей.

Все учителя школы №175 в Казани, где 11 мая произошла стрельба, являются героями и должны быть представлены к наградам. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.

Омбудсмен объяснила, что несмотря на и так нелегкий труд учителя, педагоги казанской школы проявили мужество и героизм, встав на защиту детей от вооруженного преступника, передают «Народные Новости».

«Это заслуживает уважения и восхищения. И то, как они себя проявили во время нападения, еще раз показывает, насколько эти люди сильны духом и готовы к самопожертвованию. Я считаю, что учителя, защищавшие детей в школе №175 Казани, должны быть представлены к государственным наградам», — подчеркнула свою позицию Волынец.

Она добавила, что выступит с этой инициативой уже в ближайшее время, как только соберет все необходимые документы.

Трагедия в казанской школе №175 унесла жизни девяти человек, восемь их которых — дети. Сегодня в республике день траура.