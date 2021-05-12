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14:36   12 Мая 2021
Россия

Вице-премьер Голикова: локдауна осенью не будет

Вице-премьер Голикова: локдауна осенью не будет

Власти РФ не планируют вводить жесткие ограничение из-за коронавируса осенью 2021 года. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Какой локдаун, вы о чем?» - удивилась Голикова вопросу от журналиста. 

При этом она отметила, что в отдельных регионах ситуация с коронавирусом требует внимания.

По данным оперштаба, за последние сутки в России выявили 8217 новых случаев инфицирования коронавирусом. Накануне - 8115. Скончались 355 человек. Это больше, чем сутки назад, когда было 329 умерших.

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#россия #общество #голикова #коронавирус #локдаун

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