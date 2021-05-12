14:36 12 Мая 2021Россия
Вице-премьер Голикова: локдауна осенью не будет
Власти не планируют вводить жестких ограничительных мер из-за коронавируса.
Власти РФ не планируют вводить жесткие ограничение из-за коронавируса осенью 2021 года. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
«Какой локдаун, вы о чем?» - удивилась Голикова вопросу от журналиста.
При этом она отметила, что в отдельных регионах ситуация с коронавирусом требует внимания.
По данным оперштаба, за последние сутки в России выявили 8217 новых случаев инфицирования коронавирусом. Накануне - 8115. Скончались 355 человек. Это больше, чем сутки назад, когда было 329 умерших.