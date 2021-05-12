14:18 12 Мая 2021Происшествия
Песков восхитился действиями учителей во время стрельбы в казанской школе
Действия преподавателей во время стрельбы в казанской школе заслуживают самой высокой оценки и человеческого восхищения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Действия преподавателей во время стрельбы в казанской школе заслуживают самой высокой оценки и человеческого восхищения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Журналисты поинтересовались, будут ли педагоги удостоены награды. Пресс-секретарь затруднился ответить на этот вопрос, однако заметил, что российское руководство получает соответствующие доклады.
Заместитель премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева ранее подтвердила, что двое взрослых, погибших при нападении на учебное заведение в Казани, работали учителями.