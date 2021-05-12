Песков восхитился действиями учителей во время стрельбы в казанской школе

Действия преподавателей во время стрельбы в казанской школе заслуживают самой высокой оценки и человеческого восхищения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Действия преподавателей во время стрельбы в казанской школе заслуживают самой высокой оценки и человеческого восхищения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты поинтересовались, будут ли педагоги удостоены награды. Пресс-секретарь затруднился ответить на этот вопрос, однако заметил, что российское руководство получает соответствующие доклады.

Заместитель премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева ранее подтвердила, что двое взрослых, погибших при нападении на учебное заведение в Казани, работали учителями.