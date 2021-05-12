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14:16   12 Мая 2021
Происшествия

Пострадавших во время стрельбы в казанской школе транспортируют в Москву

Пострадавших во время стрельбы в казанской школе транспортируют в Москву

Восемь человек, которые получили ранения, отправили на лечение в столицу. На реанимобилях их доставят в аэропорт Татарстана. В Жуковском их встретят медики.

Трагедия в казанской гимназии №175 произошла 11 мая. В результате нападения погибли семеро детей и две учительницы, свыше 20 человек получили ранения. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Похороны нескольких погибших провели в Казани в среду, 12 мая. Этот день власти Татарстана объявили днем траура.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в настоящее время находится в Казани, он уже побывал на месте происшествия и ознакомился с деталями расследования.

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