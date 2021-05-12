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14:11   12 Мая 2021
Политика

Песков заявил, что Медведчук не обращался к России за помощью

Песков заявил, что Медведчук не обращался к России за помощью

Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук не обращался к России за помощью или убежищем. Об этом сообщили в Кремле.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг обращение украинского политика за помощью к России. По его словам, Москва вряд ли может ее оказать. Песков в ходе беседы с журналистами добавил, что политические мотивы преследования Медведчука на Украине были бы недопустимы с позиции духа и буквы демократии.

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#украина #песков #медведчук

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