Песков заявил, что Медведчук не обращался к России за помощью

Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук не обращался к России за помощью или убежищем. Об этом сообщили в Кремле.

Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук не обращался к России за помощью или убежищем. Об этом сообщили в Кремле.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг обращение украинского политика за помощью к России. По его словам, Москва вряд ли может ее оказать. Песков в ходе беседы с журналистами добавил, что политические мотивы преследования Медведчука на Украине были бы недопустимы с позиции духа и буквы демократии.