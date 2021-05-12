В Германии поддержали слова Стоуна об антироссийской деятельности США

Американский кинорежиссер Оливер Стоун, уличивший США в развязывании антироссийской кампании, один из немногих, кто призывает Вашингтон не винить во всех бедах Москву.

Американский кинорежиссер Оливер Стоун, уличивший США в развязывании антироссийской кампании, один из немногих, кто призывает Вашингтон не винить во всех бедах Москву.

Американским властям необходимо посмотреть на себя со стороны. Правительство уже длительное время пытается сохранить монополию на однополярный мир. Вместе с этим НАТО продолжает увеличивать влияние на восток. Вашингтону следует прекратить двигаться в направлении единоличного контроля над миром. Так, немецкий политолог Александр Рар отреагировал на заявление Стоуна.

"Он говорит о том, что Запад начал драку, давайте задумаемся, чтобы хуже не было. И в Германии есть достаточно много пока разумных голосов, которые в таком же роде выступают", — резюмировал эксперт.

Ранее американский деятель в интервью Washington Post обвинил США в ведении "войны" против России. Он указал на безосновательность заявлений об агрессивных действиях Москвы.