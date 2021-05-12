Политолог Журавлев указал на подчинение Киева Вашингтону

Киев принимает те решения, которые угодны Вашингтону. Об этом заявил кандидат политических наук, научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Киев принимает те решения, которые угодны Вашингтону. Об этом заявил кандидат политических наук, научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Эксперт прокомментировал высказывание исполняющего обязанности помощника государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Филиппа Рикера. Американский дипломат позитивно оценил меры Киева против "пророссийских" депутатов Верховной рады Виктора Медведчука и Тараса Козака.

По словам Журавлева, ситуация показывает истинное положение властей Украины. Киев принимает решения, которые угодны США. Не исключено, что власти Незалежной действуют по прямой указке из Белого дома.

Эксперт добавил, что украинская элита "растворилась" в американских интересах. При этом Киев совсем забыл о народе, передает радио Sputnik.