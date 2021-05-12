Мишустин признался, что в молодости работал грузчиком

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о своей работе в молодости. Председатель Правительства РФ признался, что был грузчиком.

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о своей работе в молодости. Председатель Правительства РФ признался, что был грузчиком.

Михаил Мишустин в молодости подрабатывал на разных должностях. По его словам, когда не хватало средств, он лично разгружал и занимался "соответствующими техническими вещами" в качестве лаборанта.

"Мы все зарабатывали, это было нормально", — добавил премьер.

Министр выступил с таким заявлением в ходе ежегодного отчета кабмина в Госдуме РФ.