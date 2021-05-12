Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
13:56   12 Мая 2021
Общество

Переходный период для регистрации М2М сим-карт планируют ввести в России

Переходный период для регистрации М2М сим-карт планируют ввести в России

Минцифры сообщило о решении ввести переходный период для регистрации М2М сим-карт. Изменение будет подготовлено по итогам общественного обсуждения поправок в закон "О связи".

Операторы связи смогут в течение трех месяцев внести информацию о М2М сим-картах в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). В министерстве сообщили, что такая возможность появится к июню 2021 года.

Жители России смогут в онлайн-режиме заключать договоры на оказание услуг связи с использованием функционала портала "Госуслуги". А также совершать юридически значимые действия, заключили в ведомстве.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #регистрация #сим-карта

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров