Суд Петербурга оштрафовал "ВКонтакте" на 1,5 млн рублей за призывы выходить на митинги

Петербургский суд назначил ООО "ВКонтакте" наказание в виде штрафа в 1,5 млн рублей за вовремя не удаленные из соцсети призывы на митинги.

Петербургский суд назначил ООО "ВКонтакте" наказание в виде штрафа в 1,5 млн рублей за вовремя не удаленные из соцсети призывы на митинги.

Петербургский суд признал ООО "ВКонтакте" виновным и назначил штраф за не удаленную в течение суток с момента получения уведомления РКН страницу, в которой содержались призывы к участию россиян в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.

Напомним, нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации в Сети грозит штрафом для юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей. В случае повторного правонарушения сумма будет увеличена — от одной десятой до одной пятой совокупного размера суммы годовой выручки.