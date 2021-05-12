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13:47   12 Мая 2021
Происшествия

Суд Петербурга оштрафовал "ВКонтакте" на 1,5 млн рублей за призывы выходить на митинги

Суд Петербурга оштрафовал "ВКонтакте" на 1,5 млн рублей за призывы выходить на митинги

Петербургский суд назначил ООО "ВКонтакте" наказание в виде штрафа в 1,5 млн рублей за вовремя не удаленные из соцсети призывы на митинги.

Петербургский суд признал ООО "ВКонтакте" виновным и назначил штраф за не удаленную в течение суток с момента получения уведомления РКН страницу, в которой содержались призывы к участию россиян в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.

Напомним, нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации в Сети грозит штрафом для юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей. В случае повторного правонарушения сумма будет увеличена — от одной десятой до одной пятой совокупного размера суммы годовой выручки.

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