Перевод медицины Петербурга в цифровой формат планируют завершить к 2022 году

Об этом заявил губернатор Александр Беглов в ходе представления отчета о работе правительства.

Ускоренная реорганизация амбулаторного лечения и цифровизация — главные задачи здравоохранения Санкт-Петербурга на 2021 год. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов, представляя ежегодный отчет о работе правительства.

Он объяснил, что на выполнение нацпроекта «Здравоохранение» выделено 3,8 млрд рублей, эти деньги пойдут на модернизацию поликлиник. В медучреждениях пройдет ремонт и замена оборудования.

Как отметил губернатор, во вторую волну пандемии коронавируса амбулаторное лечение было особенно востребовано. Так, на домашнем лечении оставалось в десять раз больше заболевших, чем в больницах.

Кроме того, важной задачей остается введение электронных медкарт.

«Ведем активный переход на электронные медицинские карты. В 2022 году мы должны полностью завершить перевод городской медицины в цифровой формат», — уточнил Беглов.

Он отметил, что в 2020 года в городе начали работать 17 из 44 сервисов «Электронного здравоохранения». В этом году планируется цифровизация стационаров.

Ранее, Беглов рассказал о мерах поддержки наиболее пострадавшей от пандемии сферы – культуры.