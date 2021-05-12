Депутаты Рады Волошин назвал обвинения в адрес Медведчука политической расправой

Киев устроил расправу над политической оппозицией страны. Об этом заявил депутат Верховной рады Олег Волошин.

Киев устроил расправу над политической оппозицией страны. Об этом заявил депутат Верховной рады Олег Волошин.

Член партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" и украинской делегации в ПАСЕ обратился к депутатам Комитета по иностранным делам Европейского парламента в связи с предъявлением обвинений его однопартийцам — Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

В обращении Волошин обратил внимание, что народных избранников обвиняют в якобы государственной измене. По его словам, подобные действия являются проявлением репрессий и расправой над политической оппозицией.

Депутат также раскритиковал способ, которым генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила о предъявлении обвинений. Она опубликовала соответствующий пост в социальных сетях. По словам Волошина, ее действия являются "клоунадой" и "политическим пиаром", который не связан с правоохранительной деятельностью.