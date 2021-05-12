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13:44   12 Мая 2021
Политика

Депутаты Рады Волошин назвал обвинения в адрес Медведчука политической расправой

Депутаты Рады Волошин назвал обвинения в адрес Медведчука политической расправой

Киев устроил расправу над политической оппозицией страны. Об этом заявил депутат Верховной рады Олег Волошин.

Член партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" и украинской делегации в ПАСЕ обратился к депутатам Комитета по иностранным делам Европейского парламента в связи с предъявлением обвинений его однопартийцам — Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

В обращении Волошин обратил внимание, что народных избранников обвиняют в якобы государственной измене. По его словам, подобные действия являются проявлением репрессий и расправой над политической оппозицией.

Депутат также раскритиковал способ, которым генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила о предъявлении обвинений. Она опубликовала соответствующий пост в социальных сетях. По словам Волошина, ее действия являются "клоунадой" и "политическим пиаром", который не связан с правоохранительной деятельностью.

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#украина #медведчук #волошин

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