13:43 12 Мая 2021Происшествия
Горевшую на набережной канала Грибоедова подсобку тушили 15 спасателей
Пожар произошел в Адмиралтейском районе Петербурга. В ликвидации возгорания участвовали 15 сотрудников МЧС.
Пожар произошел в Адмиралтейском районе Петербурга. В ликвидации возгорания участвовали 15 сотрудников МЧС.
Работники экстренных служб получили информацию о пожаре в 12:44 по местному времени. ЧП произошло в подсобном помещении жилого дома на набережной канала Грибоедова. Площадь возгорания составила три квадратных метра, внутри сгорела вся обстановка.
Причину пожара сейчас устанавливают специалисты. Тушение огня полностью завершилось в 12:59. Информации о пострадавших нет.
Ранее спасатели потушили пожар в двухкомнатной квартире, которая расположена в Выборгском районе, сообщал ФАН.