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13:43   12 Мая 2021
Происшествия

Горевшую на набережной канала Грибоедова подсобку тушили 15 спасателей

Горевшую на набережной канала Грибоедова подсобку тушили 15 спасателей

Пожар произошел в Адмиралтейском районе Петербурга. В ликвидации возгорания участвовали 15 сотрудников МЧС.

Работники экстренных служб получили информацию о пожаре в 12:44 по местному времени. ЧП произошло в подсобном помещении жилого дома на набережной канала Грибоедова. Площадь возгорания составила три квадратных метра, внутри сгорела вся обстановка.

Причину пожара сейчас устанавливают специалисты. Тушение огня полностью завершилось в 12:59. Информации о пострадавших нет.

Ранее спасатели потушили пожар в двухкомнатной квартире, которая расположена в Выборгском районе, сообщал ФАН.

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