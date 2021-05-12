Горевшую на набережной канала Грибоедова подсобку тушили 15 спасателей

Пожар произошел в Адмиралтейском районе Петербурга. В ликвидации возгорания участвовали 15 сотрудников МЧС.

Пожар произошел в Адмиралтейском районе Петербурга. В ликвидации возгорания участвовали 15 сотрудников МЧС.

Работники экстренных служб получили информацию о пожаре в 12:44 по местному времени. ЧП произошло в подсобном помещении жилого дома на набережной канала Грибоедова. Площадь возгорания составила три квадратных метра, внутри сгорела вся обстановка.

Причину пожара сейчас устанавливают специалисты. Тушение огня полностью завершилось в 12:59. Информации о пострадавших нет.

Ранее спасатели потушили пожар в двухкомнатной квартире, которая расположена в Выборгском районе, сообщал ФАН.