Уйдут ли Уйбу, или Зачем коммунист спровоцировал главу Коми на скандал

Эксперты оценили политические последствия мужского разговора Владимира Уйбы и местного депутата Олега Михайлова.

По итогам апреля глава Республики Коми Владимир Уйба потерял прежние позиции в рейтинге влияния глав субъектов РФ от Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). Он занял 64 место из 85, опустившись на три строчки.

Как объяснил глава АПЭК Дмитрий Орлов, причиной послужил открытый конфликт Уйбы с депутатом Госсовета Коми от КПРФ Олегом Михайловым.

Прогремевший на всю страну мужской разговор состоялся в конце апреля, после того, как глава региона отчитался депутатам Госсовета об итогах своей работы за 2020 год. После завершения доклада коммунист с предоставленной трибуны обвинил главу Коми в трусости, высказав претензии к организации его предвыборной кампании.

По мнению господина Михайлова, избрание Уйбы на текущий пост в сентябре минувшего года прошло без настоящей конкурентной борьбы. Ответ главы республики был эмоционален. По окончанию мероприятия он подошел к депутату и в непечатных выражениях потребовал сатисфакции за обвинения в трусости. Михайлов, вероятно, был готов к подобному разговору — ему удалось сделать запись, которая доступна в интернете.

Федеральный центр не обошел вниманием жесткий словесный поединок. Руководство КПРФ на конфликт отреагировало демократично. Зампред ЦК партии Юрий Афонин призвал оппонентов избегать «личных выпадов» во благо региона, снять накал, сесть и поговорить.

Представитель Кремля Дмитрий Песков оценил произошедшее, как «разговор двух мужчин» и понадеялся, что он не выльется в публичную плоскость и не приведет к дальнейшим оскорблениям.

Впрочем, единого мнения о желаемом исходе противостояния Уйбы и Михайлова в КПРФ нет. Депутат Госдумы II — V созывов Нина Останина, к примеру, потребовала немедленной отставки главы Коми: «В противном случае девальвация авторитета власти станет необратимой».

Мнения экспертов о конфликте

Экспертное сообщество в интерпретациях конфликта традиционно разделилось. Директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков напомнил, что Михайлова лишили регистрации на выборы, в которых победа досталась Уйбе, и связал скандал с ростом напряжения внутри республиканских элит. По словам эксперта, смена руководства Коми ознаменовала новый этап конкурентной борьбы между крупными финансово-промышленными группами за сценарий освоения арктических территорий.

Гендиректор АПЭК Дмитрий Орлов считает, что Уйба совершил большую ошибку, сорвавшись на нецензурную лексику и угрозы в беседе со своим визави:

«Если он [Уйба] хотел ответить (а ответ, пожалуй, напрашивался), отвечать надо было, хорошо подготовившись. С трибуны или в служебном кабинете, с документами и аргументами. А не в гневе, матом и в коридоре».

Политолог Александр Пожалов допустил, что глава Коми в своем эмоциональном порыве попросту следовал установке на «новую искренность» и «эмпатию» от организаторов различных конкурсов политического лидерства.

«Ибо кто скажет, что Уйба не был искренен в своем гневе и не демонстрировал настоящую эмоциональную вовлеченность в отношении своего собеседника?», — аргументировал Пожалов в Facebook.

Политолог Олег Матвейчев в беседе «Политикой Сегодня» не исключил, что Михайлов расчетливо выводил Уйбу на эмоции, чтобы нанести удар по имиджу главы Коми перед выборами в Госдуму. Методы коммуниста собеседник агентства охарактеризовал как «аморальные»:

«Я абсолютно уверен в том, что человек, который исподтишка записывает на мобильный телефон разговор, при этом делает всякие провокационные заявления в публичном поле, это абсолютно не мужской поступок. Такие скандалы и провокации на людях, да еще и под запись, чтобы потом выкладывать — это просто поведение подлеца. И в данном случае Уйба как мужчина себя повел. Пусть он, конечно, и не сдержался, тем более, может, нецензурно не имеет смысла выражаться, хотя он это делал не на публике, а в коридоре, тем не менее понижать ему какие-то рейтинги не имеет смысла. Это никакого отношения к социально-экономическому курсу не имеет».

Если отбросить эмоции и обратиться к равнодушным цифрам, то по итогам 2020 года республика Коми занимала 71 место в рейтинге качества жизни регионов от специалистов «РИА». По сравнению с 2019 годом показатель ухудшился на два пункта. Сигнал далеко неблагополучный, однако стоит отметить, что администрация Уйбы едва ли могла реализовать намеченную стратегию развития за год у руля региона.

Альтернативная версия о причинах конфликта

После громкого инцидента некоторые инсайдеры телеграм-каналов предрекли Уйбе скорую отставку. Якобы его демонстративный отказ от объединения с Архангельской областью и Ненецким автономным округом годом ранее противоречил воле неких элит федерального центра. А господин Михайлов из демонстративно оппозиционной КПРФ, но де-факто сверхлояльной власти партии, якобы выступил в качестве направленного в Уйбу тарана по воле конкурентов республиканского главы.

Опять же якобы заработанный на ровном месте имиджевый кризис может обернуться тем, что Уйбу «уйдут» после осенних выборов, за результаты который он будет отвечать в рамках губернаторских KPI, поставленных внутренним блоком администрации президента.

Справка

Владимиру Уйбе 62 года. Он победил на выборах главы Республики Коми в сентябре 2020 года, которую возглавлял с апреля в качестве врио. За него проголосовали 73,19% избирателей. С 2004 года по 2020 год Уйба руководил Федеральным медико-биологическим агентством России. Владимир Уйба — доктор медицинских наук и заслуженный врач РФ. Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, тремя орденами Мужества, орденом Александра Невского.