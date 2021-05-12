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14:34   12 Мая 2021
Россия

Беглов заявил, что скорректирует жилую застройку на местах промзон в Петербурге

Беглов заявил, что скорректирует жилую застройку на местах промзон в Петербурге

В правительстве Санкт-Петербурга намерены пересмотреть генплан города, который предполагает перевод больших территорий бывших промзон под жилую застройку. Об этом заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов в ходе ежегодного отчета о работе кабмина перед депутатами ЗакСобрания, передают «Невские новости».

На сегодняшний день на месте бывших предприятий планируется возвести более 13 млн квадратных метров жилья. Но депутаты не видят в этом перспектив. Напротив, считают, что изменение статуса земель стало причиной деградации промышленности в городе на Неве и привело к появлению неудобств для жителей, которые ежедневно вынуждены преодолевать большие расстояния, чтобы добраться до работы или учебы и обратно домой.

В Петербурге чуть не пожертвовали промышленностью ради жилой застройки

Беглов беспокойство народных избранников разделил и заявил, что в правительстве Петербурга уже принимают меры для восстановления промышленного потенциала города и, как следствие, роста рабочих мест.

«Мы усилили виды и масштабы поддержки промышленного комплекса. Открыли ряд новых производств. Активизировали подготовку промышленных зон под размещение новых предприятий. Обеспечили средствами строительство дорог и инженерных сетей в промзонах "Ржевка" и "Рыбацкое"», – сообщил глава региона.

Кроме того, в Санкт-Петербурге уже утверждены проекты планировки территории для новых объектов в промзонах «Северо-Западная» и «Парнас». За 2020 год было дополнительно сформировано 700 паспортов промышленных зон.

«Сейчас мы работаем над Генпланом, чтобы город понимал, где он получит деньги и социальные объекты», – резюмировал Беглов.

В настоящее время к землям промышленности относится 13 239,79 га общей площади Санкт-Петербурга. Всего в городе насчитывается свыше 30 крупных промзон. 

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