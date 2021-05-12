Суд арестовал экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана на девять суток

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман арестован на девять суток решением суда за организацию несанкционированной акции протеста.

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман арестован на девять суток решением суда за организацию несанкционированной акции протеста.

Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал виновным экс-мэра города Евгения Ройзмана в организации незаконного митинга в поддержку блогера Алексея Навального. Он пробудет под арестом девять суток. Накануне стало известно, что против бывшего чиновника возбуждено административное дело.

Ранее участников форума "Объединенные демократы", среди которых был Ройзман, задержали 13 марта в Москве, сообщал ФАН. По версии следствия, задержанные депутаты и общественные деятели причастны к международной организации, деятельность которой признана в РФ нежелательной.