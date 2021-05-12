Россия готова обеспечить Турцию вакциной от коронавируса "Спутник V"

Президент России Владимир Путин в разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом подтвердил готовность страны обеспечить республику вакциной от коронавируса "Спутник V".

Президент России Владимир Путин в разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом подтвердил готовность страны обеспечить республику вакциной от коронавируса "Спутник V".

Путин и Эрдоган обсудили перспективы совместного сотрудничества в борьбе против коронавируса по телефону. Турецкая делегация приедет в Россию для проверки препарата "Спутник V" в ближайшие дни, сообщили в пресс-службе Кремля.

Регистрация российской вакцины на территории Турции помогло бы республике успешнее бороться с пандемией, обратил внимание Эрдоган. Более 60 стран мира одобрили "Спутник V" для применения на своих граждан.