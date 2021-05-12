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13:24   12 Мая 2021
Общество

Россия готова обеспечить Турцию вакциной от коронавируса "Спутник V"

Россия готова обеспечить Турцию вакциной от коронавируса "Спутник V"

Президент России Владимир Путин в разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом подтвердил готовность страны обеспечить республику вакциной от коронавируса "Спутник V".

Путин и Эрдоган обсудили перспективы совместного сотрудничества в борьбе против коронавируса по телефону. Турецкая делегация приедет в Россию для проверки препарата "Спутник V" в ближайшие дни, сообщили в пресс-службе Кремля.

Регистрация российской вакцины на территории Турции помогло бы республике успешнее бороться с пандемией, обратил внимание Эрдоган. Более 60 стран мира одобрили "Спутник V" для применения на своих граждан.

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#россия #путин #турция #эрдоган

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