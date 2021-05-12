Глава СК принес букет алых роз к казанской школе

Председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин возложил цветы к стихийному мемориалу, возникшему у казанского образовательного учреждения, где погибли семеро детей и двое учителей.

Председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин возложил цветы к стихийному мемориалу, возникшему у казанского образовательного учреждения, где погибли семеро детей и двое учителей.

Бастрыкин почтил молчанием память жертв злоумышленника, а после начал принимать доклады от своих подчиненных, которые уже начали расследование на месте трагедии. Глава ведомства ранее поручил передать все материалы в центральный аппарат СК. По факту произошедшего уже возбуждено уголовное дело.

По предварительным данным, 19-летний местный житель вошел в школу и открыл огонь по находившимся в здании людям. Помимо погибших от его действий школьников и взрослых, еще более 20 человек получили травмы различной степени тяжести. Часть пациентов планируют перевести в Москву для дальнейшего лечения, сообщало Федеральное агентство новостей.