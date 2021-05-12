Беглов рассказал о сохранении средних зарплат в сфере культуры при пандемии

Правительство смогло сохранить среднюю заработную плату по отрасли, несмотря на крайне жесткие условия из-за эпидемической обстановки.

Сфера культуры стала одной из наиболее пострадавших в период пандемии, сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, выступая с отчетом о работе правительства за 2020 год. Отрасль потеряла более 2 млрд рублей, а многие запланированные мероприятия пришлось перенести.

«Мы не стали снижать госзадание для театров и концертных организаций. Это позволило сохранить среднюю зарплату по отрасли и творческие коллективы», — объяснил губернатор.

Все важные городские мероприятия состоялись в онлайн-режиме, подчеркнул губернатор. Негосударственные организации культуры заручились поддержкой города для погашения затрат на проведение трансляций.

Раннее, Беглов рассказал какие меры помогли правительству Петербурга уберечь город от миллиона зараженных.