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13:31   12 Мая 2021
Россия

Беглов рассказал о сохранении средних зарплат в сфере культуры при пандемии

Беглов рассказал о сохранении средних зарплат в сфере культуры при пандемии

Сфера культуры стала одной из наиболее пострадавших в период пандемии, сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, выступая с отчетом о работе правительства за 2020 год. Отрасль потеряла более 2 млрд рублей, а многие запланированные мероприятия пришлось перенести.

«Мы не стали снижать госзадание для театров и концертных организаций. Это позволило сохранить среднюю зарплату по отрасли и творческие коллективы», — объяснил губернатор.

Все важные городские мероприятия состоялись в онлайн-режиме, подчеркнул губернатор. Негосударственные организации культуры заручились поддержкой города для погашения затрат на проведение трансляций.

Раннее, Беглов рассказал какие меры помогли правительству Петербурга уберечь город от миллиона зараженных. 

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