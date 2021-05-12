Беглов: в Северной столице появится госсервис для кинопроизводителей
До конца года в Петербурге появится новый госсервис для кинопроизводителей и съемочных групп, работающий по концепции «единого окна». Об этом заявил губернатор города Александр Беглов в ходе сегодняшнего отчета перед депутатами Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.
Глава города также сообщил, что Северная столица разработает и примет концепцию развития культуры города до 2035 года.
«Эффективное взаимодействие власти и культуры обеспечит новый Совет по культуре при губернаторе. Ближайшая задача — согласовать и принять концепцию развития культуры Санкт-Петербурга до 2035 года», — заявил глава города.
Губернатор отметил важность сферы внебюджетной культуры, которая заметно выросла за последние годы, а также добавил, что Санкт-Петербург продолжит помогать центрам современного искусства, приведя в пример проект «Открытая сцена», расположенный в бывших корпусах завода «Арсенал» в Калининском районе.
Ранее Беглов заявил, что в Петербурге средняя зарплата на треть выше, чем по России.