Мишустин объяснил, почему дорожают продукты

Причина подорожания социально значимых продовольственных товаров заключается в жадности отдельных российских производителей и торговых сетей.

Причина подорожания социально значимых продовольственных товаров заключается в жадности отдельных российских производителей и торговых сетей.

Соответствующую позицию выразил премьер-министр России Михаил Мишустин. По его словам, многие предприниматели повысили внутренние цены вслед за мировыми, передает ТАСС.

"А импортируемая инфляция стала оборотной стороной наших успехов в наращивании экспортного потенциала АПК. Что подтолкнуло рост цен внутри страны, прежде всего на социально значимые товары", — отметил премьер-министр.

В результате правительство применило гибкий подход с целью сдерживания стоимости социально значимых товаров. Мишустин напомнил, что государство направило около 15 млрд рублей на поддержку агропромышленного бизнеса. Также введены долгосрочные механизмы компенсации, и сейчас экспортная пошлина в виде субсидий возвращается изготовителям.