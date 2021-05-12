Беглов объяснил, что уберегло Петербург от миллиона заболевших COVID-19

Меры, принятые правительством, помогли городу выстоять в пандемию.

В среду, 12 мая, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов представил ежегодный отчет депутатам ЗакСа города о результатах работы правительства в 2020 году. Об этом сообщило издание «Невские новости».

На 30 марта 2020 года — день введения обязательной самоизоляции, коэффициент распространения коронавируса равнялся семи. По словам Беглова, в случае непринятия жестких ограничений число заразившихся могло бы достигнуть миллиона.

Такие меры сократили контакты горожан на три четверти, что сыграло на руку правительству, дав возможность оперативно подготовиться к пандемии. Стационары были переквалифицированы, методики лечения были усовершенствованы, было время на подготовку кадров и регулировку изготовления средств индивидуальной защиты.

В начале марта 2020 года в Петербурге было 940 мест для лечения коронавируса в стационарах, тогда как к 15 июня — 11 601 койка, отметил губернатор. К началу второй волны пандемии организовали 12 328 мест.

Беглов убежден, что в 2020 году правительство города справилось с пандемией COVID-19, продолжая совершенствовать стратегические цели. Петербургу, по словам градоначальника, удалось отбиться от ударов пандемии, несмотря на продолжительную работу Смольного в режиме чрезвычайной ситуации.