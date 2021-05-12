Эрдоган на переговорах с Путиным заявил о необходимости "преподать урок" Израилю

Президент РФ Владимир Путин обсудил меры деэскалации обстановки в секторе Газа с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. Переговоры прошли по телефону.

Президент РФ Владимир Путин обсудил меры деэскалации обстановки в секторе Газа с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. Переговоры прошли по телефону.

Турецкий лидер, комментируя ситуацию в Палестине, подчеркнул, что международному сообществу пора "преподать Израилю сильный и сдерживающий урок". Для этого Анкара продолжит инициативы на всех уровнях, цитирует заявление администрации турецкого президента РИА Новости.

Эрдоган также отметил важность того, что взгляды России и Турции на проблему палестино-израильского конфликта совпадают.

"Президент Эрдоган подчеркнул, что для предотвращения дальнейшей эскалации кризиса важно, чтобы Совбез ООН вмешался в этот вопрос и дал решительные и четкие сигналы Израилю о прекращении нападений", — указали в администрации турецкого лидера.

Обстановка на границе Израиля и палестинского сектора Газа резко ухудшилась 10 мая. Палестинские бойцы выпустили по территории Израиля свыше 600 ракет, около 200 из них были перехвачены израильской системой обороны "Железный купол". Тель-Авив распорядился о нанесении по сектору Газа ответного удара, в результате чего за два дня там погибли 30 человек, 203 получили ранения. С израильской стороны погибли пять человек, еще свыше 200 пострадали.