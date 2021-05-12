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12:50   12 Мая 2021
Происшествия

Житель Кирова выкинул с балкона пятого этажа ребенка знакомой

Житель Кирова выкинул с балкона пятого этажа ребенка знакомой

Кировчанин стал фигурантом уголовного дела после того, как расправился с ребенком своей приятельницы. В момент преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

По версии следствия, 42-летний мужчина остался наедине с ребенком в доме, расположенном в Октябрьском районе города. Затем он выкинул полуторагодовалого малыша из окна на балконе. В результате происшествия мальчик скончался от полученных травм, сообщает пресс-служба Следкома по региону.

Правоохранители уже задержали предполагаемого преступника и возбудили против него уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство малолетнего"). Местный суд избрал для злоумышленника меру пресечения в виде помещения под стражу.

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#ребенок #ск #киров

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