Житель Кирова выкинул с балкона пятого этажа ребенка знакомой

Кировчанин стал фигурантом уголовного дела после того, как расправился с ребенком своей приятельницы. В момент преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Кировчанин стал фигурантом уголовного дела после того, как расправился с ребенком своей приятельницы. В момент преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

По версии следствия, 42-летний мужчина остался наедине с ребенком в доме, расположенном в Октябрьском районе города. Затем он выкинул полуторагодовалого малыша из окна на балконе. В результате происшествия мальчик скончался от полученных травм, сообщает пресс-служба Следкома по региону.

Правоохранители уже задержали предполагаемого преступника и возбудили против него уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство малолетнего"). Местный суд избрал для злоумышленника меру пресечения в виде помещения под стражу.