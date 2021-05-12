Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
12:52   12 Мая 2021
Россия

Зюганов предрек третью волну коронавируса в России

Зюганов предрек третью волну коронавируса в России

России удалось избежать «жуткой эпидемии», но третьей волны коронавируса не удастся, убежден лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов. Об этом он заявил в ходе обсуждения ежегодного отчета премьер-министра Михаила Мишустина о работе Правительства РФ.

«У нас привит только один из десяти. Поэтому третья волна не за горами. Надо принимать экстренные меры», – сказал коммунист.

Лидер КПРФ сообщил, что в целом доволен работой команды Мишустина. В завершение речи он призвал правительство заботиться о «русском народе», в который включил граждан Белоруссии, Украины и Донецка.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#зюганов #коронавирус #третья волна

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров