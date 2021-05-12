В Казани проходят похороны двух первых жертв стрелка

В Казани хоронят Ильзию Н. и Амира Ш., погибших во время массового убийства в гимназии №175. Им было по 14 лет.

В Казани хоронят Ильзию Н. и Амира Ш., погибших во время массового убийства в гимназии №175. Им было по 14 лет.

Жертвы трагедии были двоюродными братом и сестрой, они учились в одном классе. Погибшие стали первыми, кого застрелил 19-летний Ильназ Г., возомнивший себя "богом", сообщил Telegram-канал Mash.

Напомним, всего погибли семеро детей и двое взрослых. Десятки раненых находятся в больницах. Власти объявили в Казани траур. Правительство Татарстана пообещало организовать похороны погибших за счет бюджета.

По факту массового убийства в школе возбуждено уголовное дело. Полиция задержала предполагаемого преступника. На допросе он заявил, что стал слышать голоса и решил, что "он — бог".