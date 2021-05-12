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12:23   12 Мая 2021
Политика

Экс-депутат Верховной рады заявила о "дешевизне" украинцев в Европе

Экс-депутат Верховной рады заявила о "дешевизне" украинцев в Европе

Труд украинцев очень дешево оценивается в Европе. Об этом бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила в эфире одного из местных телеканалов.

Экс-парламентарий обратила внимание на ситуацию в Ираке. По ее словам, американские солдаты, которые служили в многонациональных коалиционных подразделениях в республике, зарабатывали гораздо больше, чем украинские. Савченко оценила ситуацию как катастрофическую.

Депутат считает, что "дешевизна" украинцев связана с тем, как их оценивают на родине. По мнению Савченко, если государство считает своего гражданина "нулем", то так будет и во всем мире.

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#украина #савченко #верховная рада

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