Сотрудница посольства США в России Ребекка Росс подтвердила, что присутствует в списке американских дипломатов, которых объявили персонами нон грата.

Сотрудница посольства США в России Ребекка Росс подтвердила, что присутствует в списке американских дипломатов, которых объявили персонами нон грата.

В СМИ сообщили, что Росс оказалась в списке сотрудников посольства США, которых высылают из России в ответ на аналогичные действия Вашингтона. Москва отказалась оглашать имена дипломатов. Однако сама Росс подтвердила, что фигурирует в списке, передает ТАСС.