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12:06   12 Мая 2021
Политика

Пресс-секретарь посольства США подтвердила свою высылку из России

Пресс-секретарь посольства США подтвердила свою высылку из России

Сотрудница посольства США в России Ребекка Росс подтвердила, что присутствует в списке американских дипломатов, которых объявили персонами нон грата.

В СМИ сообщили, что Росс оказалась в списке сотрудников посольства США, которых высылают из России в ответ на аналогичные действия Вашингтона. Москва отказалась оглашать имена дипломатов. Однако сама Росс подтвердила, что фигурирует в списке, передает ТАСС.

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#россия #сша #росс

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