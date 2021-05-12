12:06 12 Мая 2021Политика
Пресс-секретарь посольства США подтвердила свою высылку из России
Сотрудница посольства США в России Ребекка Росс подтвердила, что присутствует в списке американских дипломатов, которых объявили персонами нон грата.
Сотрудница посольства США в России Ребекка Росс подтвердила, что присутствует в списке американских дипломатов, которых объявили персонами нон грата.
В СМИ сообщили, что Росс оказалась в списке сотрудников посольства США, которых высылают из России в ответ на аналогичные действия Вашингтона. Москва отказалась оглашать имена дипломатов. Однако сама Росс подтвердила, что фигурирует в списке, передает ТАСС.