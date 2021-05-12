Власти Хабаровского края ужесточили ограничения по COVID-19 в селе Алонка

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев ввел дополнительные меры по COVID-19 в поселке Алонка Верхнебуреинского района.

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев ввел дополнительные меры по COVID-19 в поселке Алонка Верхнебуреинского района.

Соответствующий документ Дегтярев подписал по согласованию с региональным управлением Роспотребнадзора. С 12 мая запрещен въезд в село и выезд из него. На данный момент в населенном пункте проводят массовую дезинфекцию и действует масочный режим.

Руководитель краевого управления Роспотребнадзора Татьяна Зайцева рассказала, что ситуация в селе находится под контролем. Первоначальный очаг COVID-19 был обнаружен в одной из семей, где заразилось сразу шесть человек. Также министр здравоохранения края Юрий Бойченко отметил, что за неделю было развернуто дополнительно 24 койки для лечения больных коронавирусом в больницах Верхнебуреинского района и Комсомольска-на-Амуре. Там проводится массовая вакцинация.

За прошлые сутки российские врачи зафиксировали 8217 новых случаев коронавируса в 83 регионах. С марта 2020 года в России выявлено 4 905 059 случаев заражения COVID-19, передает сайт 360tv.ru.