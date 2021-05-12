Непокорная Сортавала и двойное дно коррупции. Как изменилась Карелия при Парфенчикове

Эксперты оценили эффективность главы Республики Карелия по итогам четырех лет его работы.

Артур Парфенчиков в Карелии — фигура дискуссионная. У него большая, потенциально богатая республика, однако не показывающая громких успехов. Напротив, возникают скандалы вокруг губернатора. Однако его оставляют на посту №1, тянут вверх его рейтинги, подкидывают средств. Попробуем установить причины его политической живучести.

Многие политологи считают Парфенчикова наиболее слабым из глав субъектов в СЗФО. Это креатура Дмитрия Медведева, позиции которого пошатнулись. Карелия чуть ли не хуже всех проголосовала за поправки в Конституцию РФ. А «эсеры» осенью получили большинство мест в одном из крупнейших муниципалитетов, в Сортавале.

Нонсенс, говорящий о том, что Парфенчиков не контролирует политические процессы в республике — полагает эксперт Петр Быстров.

Но означает ли это, что губернатор — один из тех, кому вскоре укажут на выход? Политолог Алена Август так не считает:

«Понятно, что территория непростая, довольно протестная, здесь часто вспыхивают локальные истории. Помним, как интересно выступила Сортавала не так давно. Но, думаю, расчет Кремля на то, что именно в этой республике что-то менять пока не стоит. Наверное, есть ожидание, что Парфенчиков сможет ситуацию выправить».

Как отметила Август, управление даже такой внушительной структурой, как Федеральная служба судебных приставов, которую возглавлял Парфенчиков до Карелии, и субъектом федерации требует разного уровня компетенции. Впрочем, нынешний глава пока не исчерпал свой карт-бланш.

«У Парфенчикова, я считаю, все же есть и сильное влияние на федеральном уровне, памятуя о его предыдущей должности. Замена губернатора была бы сейчас не самым лучшим решением, которые принимаются людьми на всем понятной площади», – предположила Август.

Напомним, в 2017 году губернатор Карелии Александр Худилайнен подал в отставку, получив от президента выговор за срыв переселения жителей региона из ветхого и аварийного жилья. У Парфенчикова это дело сдвинулось с мертвой точки, если верить отчетам за 2021 год. Прозвучал вывод, что расселение аварийного жилья в предыдущие два года позволило Карелии выйти на новое соглашение с Фондом содействия реформированию ЖКХ по срокам введения объектов.

«Это было преподнесено, как благополучный результат, — говорит руководитель Центра политических и социальных исследований Республики Карелия Анатолий Цыганков. — Республика взяла на себя обязательство расселить 9 тысяч человек до 2023 года, хотя по прежним планам должна была сделать это до 2025 года. И под это выделяются дополнительные средства. То есть цифры демонстрируют, что из прежнего провала республика вышла».

Другой вопрос: за счет чего? Стали больше строить? Нет. Темпы строительства не выросли. Власти пошли по другому пути — покупки жилья на вторичном рынке. А во-вторых, стали предоставлять средства гражданам, которые сами бы решали вопрос с жильем. Это позволяет экономить бюджет – и отчитываться! Отдали людям деньги, и все, вопрос закрыт. Дальше сами.

«Кроме того, при Худилайнене в СМИ периодически появлялись конфликты вокруг этой темы, когда недобросовестные застройщики проваливали проекты, сбегали, их заменяли. А теперь таких конфликтов нет, по крайней мере, публичных. А значит, вопрос с недобросовестными застройщиками все-таки решен», — считает Анатолий Цыганков.

Но довольны ли сами люди? Они же рассчитывали на новое жилье, а здесь вторичное. Социологии по поводу уровня недовольства граждан нет, но, судя по соцсетям, отмечено много критических высказываний. Людей в целом не устраивает качество жилья, в том числе и нового, есть претензии к качеству современного строительства.

«И еще тема в соцсетях, вызывающая критику: когда людям предлагают жилье не там, где бы они хотели. Люди, проживающие в Пудожском районе, получают жилье, скажем, в Петрозаводске. И вынуждены либо сниматься с места и уезжать, либо продавать это жилье и оставаться в старом. Об этом тоже идут дискуссии. Так что сказать, что люди довольны, нельзя», — признал он.

Еще один момент. Парфенчиков обещал «использовать свой опыт работы в правоохранительной системе для противодействия коррупции в республике». Эту задачу ему также поставил президент. Получилось ли?

«Здесь тема с двойным дном, — сказал Цыганков. – Если говорить в целом, ситуация, конечно, неблагополучная. Много коррупционных скандалов, которые завершаются сейчас, при Парфенчикове. Но при этом предостаточно инерционных, длинных судебных процессов, которые тянутся еще с эпохи Худилайнена».

Если говорить о нынешнем губернаторе, то, начиная с 2017 года, была одна громкая история, связанная с Парфенчиковым, до сих пор не завершенная. Это история с главой Минтранса Алексеем Кайдаловым, которого пригласил работать в Карелию ее глава. Министр попался на взятке, попытавшись «распилить» миллион рублей с руководством аэропорта «Петрозаводск».

«Другой скандал имеет уже больше городской характер. Представители Петросовета участвовали в криминальном процессе по выбиванию денег у строителей. И если замспикера уже в заключении, то сам спикер находится под следствием, но дело еще не в суде. Однако напрямую эта история с губернатором уже не связана», - отметил Цыганков.

Всегда, когда приходит новый человек, возникают надежды, что все изменится, настанет светлое будущее и т.п. А затем наступает отрезвление. Мы спросили эксперта и о том, каково сейчас отношение к главе региона местных жителей.

«Первые полтора года правления была ситуация недоверия. Многие считали, что он насильно сюда прислан и ищет возможности сбежать из Карелии. Шли бесконечные разговоры, что завтра его от нас заберут, тем более фамилия Парфенчикова связана с однокурсником Медведевым. И эта гнетущая атмосфера чуть-чуть оттаяла только в прошлом году».

Если же говорить о стиле руководства, то особенность губернатора в том, что Парфенчиков сам нарывается на информационные конфликты. И более того, он сам их продуцирует, считает Цыганков. Он активный пользователь соцсетей, такой губернатор-блогер. Постоянно пишет, его цитируют, он все время вступает в споры.

«А так как у него мышление администратора-генерала, он не любит возражений, то и в соцсетях вступает в перепалки. И в результате, в желании быть всегда правым он зачастую проигрывает из-за своих резких оценок. И это недоверие тоже накапливается: он много говорит, а мы, на месте перемены в жизни не видим», — говорит эксперт.

Но в пользу главы Карелии говорит то, что он очень много ездит по республике, часто общается с людьми, не боится такого контакта. Не страшится не только виртуального, но и реального общения. Если возникают кризисные точки, обещающие скандал, он туда сразу мчится, снимает напряжение.

«Однако эта его упертость ему же мешает при принятии управленческих решений. Когда решение кажется ему верным, он пытается его додавить. И там, где возникает организованное сопротивление, он проигрывает. Как, например, произошло в Сортавале», — признал эксперт.

Ситуация в этом городе связана с общероссийским трендом, когда региональная власть желает подчинить себе органы местного самоуправления. Практически повсеместно сейчас в стране реализуется федеральный закон, позволяющий отказаться от выборов руководителей на местах. Почти везде региональная власть насаждает систему назначений сити-менеджеров.