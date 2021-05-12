Депутат ЛДПР Парахин предложил не выпускать россиян за границу, но в правительстве с этим не согласились.

Депутат из фракции ЛДПР Гаврил Парахин предложил закрыть границы РФ и отправить россиян отдыхать в регионы. С такой инициативой он обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину после его ежегодного отчета о работе правительства перед депутатами Госдумы.

«Ведущие курорты мира охвачены коронавирусом. В РФ ситуация значительно лучше. В такой опасной ситуации не следует ли вообще запретить выезд за границу на отдых, чтобы наши граждане не заражались, а тратили деньга на отечественных берегах?» — предложил Парахин.

После озвучивания идеи либерал-демократом по залу парламента прокатился смешок. Мишустин при этом отметил, что ограничивать свободу перемещения граждан неправильно. К тому же закрытие границ приведет к снижению конкуренции, которая необходима российскому туризму для того, чтобы развивать сервис и инфраструктуру.

«Мы, конечно, стремимся, чтобы у нас были лучшие условия, предстоит огромная работа. Мы стремимся к тому, чтобы каждый ребенок мог отдохнуть и укрепить свое здоровье в нашей стране. Задача завоевать нашего потребителя не ограничениями, а качеством», — подчеркнул премьер-министр.

Мишустин отметил, что 28 апреля правительством был утвержден национальный проект «Туризм.РФ», благодаря которому в регионы будет направлено более триллиона рублей.