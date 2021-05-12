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11:57   12 Мая 2021
Общество

Сотрудники ФСБ пресекли незаконную деятельность частной клиники в Шереметьеве

Сотрудники ФСБ пресекли незаконную деятельность частной клиники в Шереметьеве

Работники частной клиники в московском аэропорту Шереметьево занимались изготовлением поддельных справок для въезда иностранцев на территорию России.

Как отметили в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области, незаконная деятельность медицинского учреждения была пресечена.

"У руководителя частной медицинской клиники изъято более 100 справок-приглашений на оказание медицинских услуг, печати и штампы, а также клиентская база иностранцев, намеревавшихся приобрести подложные документы", — указывается в сообщении.

В текущий момент по данному факту проводится разбирательство, по результатам которого будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

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#фсб #шереметьево #частная клиника

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