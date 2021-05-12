Победителя уникального конкурса памятников выбирают в медиацентре "Патриот"

Итоги уникального конкурса памятников Исааку Ньютону для аллеи Ньютона в Буграх подводят в пресс-центре Медиагруппы "Патриот" 12 мая.

Итоги уникального конкурса памятников Исааку Ньютону для аллеи Ньютона в Буграх подводят в пресс-центре Медиагруппы "Патриот" 12 мая.

В рамках конкурса представлено 38 работ, созданных скульпторами из четырех городов РФ и трех стран. Его инициаторами выступили Общественная палата РФ, администрация и муниципальный совет поселка Бугры, Общественная палата Ленинградской области, а также Общественная палата Всеволожского района.

Все скульптуры можно увидеть на сайте исаакньютон.рф. От мастеров требовалось создать памятник, воплощающий Ньютона или три его закона. Главное условие — скульптура должна быть динамической. В рамках пресс-конференции в медиацентре "Патриот" участники жюри голосуют за работы мастеров, отмечает Федеральное агентство новостей.

С победителем заключат договор на производство скульптуры и ее установку. Посмотреть прямой эфир можно на странице Медиагруппы "Патриот" в социальной сети "ВКонтакте". В пресс-конференции задействованы глава МО "Бугровское сельское поселение" Елена Моисеева, член Общественной палаты РФ и Общественной палаты Ленинградской области Александр Холодов и другие.