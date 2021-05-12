Имам оценил действия устроившего нападение на школу в Казани стрелка

Отец одного из пострадавших во время нападения на образовательное учреждение в Казани школьников рассказал о классе своего сына и похоронах его сверстников.

Отец одного из пострадавших во время нападения на образовательное учреждение в Казани школьников рассказал о классе своего сына и похоронах его сверстников.

Местный житель по имени Рустам Хайруллин является имамом казанской мечети Гаиля. Мужчина вспомнил, что дети находились между собой в дружественных отношениях. Хайруллин заметил, что ему сложно провожать в последний путь ровесников его сына, сообщает Федеральное агентство новостей.

Священнослужитель заметил, что действия злоумышленника могли произойти из-за отсутствия нравственных ориентиров, которые ему могла помочь обрести религия.

"Детям нужна вакцина верой, чтобы наши дети знали свои национальные религиозные устои. Чтобы не было вот таких проблем, когда человек растет, не зная своей веры, духовности, начинает искать что-то ненужное", — сказал Хайруллин.

Трагедия в школе произошла 11 мая, когда в здание вошел 19-летний местный житель с огнестрельным оружием в руках. Он убил семерых детей и двух учителей. Также от его действий травмы различной степени тяжести получили более 20 человек.