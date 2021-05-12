Трое подсудимых по делу о пожаре в "Зимней вишне" частично признали вину

Руководители торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" частично признали вину по делу о пожаре в 2018 году.

Руководители торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" частично признали вину по делу о пожаре в 2018 году.

Как отметил в ходе судебных прений в Заводском районном суде Кемерова государственный обвинитель, с таким декларативным заявлением выступили гендиректор ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок, технический директор компании-собственника ТРЦ ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (ККК) Георгий Соболев и гендиректор ККК Юлия Богданова. Остальные подсудимые своей вины не признают.

В данный момент суд рассматривает в качестве обвиняемых восемь человек, среди которые есть ответственные за установку системы противопожарной безопасности.

Напомним, что возгорание в ТРЦ "Зимняя вишня" произошло 25 марта 2018 года. В результате сильного пожара погибли 60 человек, среди которых 37 детей, еще 147 человек пострадали.