По итогам встречи участники договорились о новых правилах для сервисов аренды.

Комитет по транспорту 11 мая провел совещание с шеринговыми компаниями по вопросам регулирования работы сервисов аренды самокатов на территории Санкт-Петербурга.

Актуальные вопросы, которые обсудили на совещании — снижение скорости передвижения на самокате и парковка после завершения движения.

Участники мероприятия пришли к соглашению:

- Скорость движения самоката не должна превышать 15 км/ч. Если поставщик услуг по техническим причинам не может реализовать ограничение по скорости, он обязан сообщить пользователю о необходимости соблюсти скоростной режим, либо заблокировать аккаунт нарушителя.

- Парковка самоката у входа в метрополитен, на пути следования жителей, а также менее чем за 15 метров от остановок маршрутных транспортных средств.

- Создание рабочей группы по регулированию сервисов аренды самокатов в Санкт-Петербурге при Комитете по транспорту, которая в ближайшее время определит возможные места для парковки самокатов, в том числе и виртуальные парковочные места.

Ранее, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев призвал переписать ПДД для переквалификации пользователей электросамокатов в рамках российского законодательства.